Empfehlung - Frontex-Einsatz: „Ab 11 Uhr gab es kein Wasser mehr“

Bad Bentheim. Polizeihauptkommissar Hermann Holtfester und Erster Polizeihauptkommissar Jens Siebert aus der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim sind schon weit herumgekommen. Der 49-jährige Siebert war dienstlich bereits in Kolumbien und Mexiko, Spanien, Kroatien, Lettland, in Italien und Griechenland. „So etwa einmal im Jahr für vier bis sechs Wochen bin ich unterwegs“, erzählt Siebert. Mehr wolle er seiner Familie aber nicht zumuten. Die Kinder sind jetzt 13 und 16 Jahre alt. Im Laufe seiner Auslandsaufenthalte eignete sich Siebert ebenso wie sein Kollege Holtfester zum fließenden Englisch auch spanische Sprachkenntnisse an. „Fremdsprachen sind bei diesen Einsätzen extrem wichtig“, bestätigen beide Beamte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/frontex-einsatz-ab-11-uhr-gab-es-kein-wasser-mehr-217374.html