Empfehlung - „Frenswegener Erklärung“ fordert ein achtsames Miteinander

Nordhorn. Prof. Dr. Gerhard Pott hat diese Erklärung in Beratung mit weiteren Mitgliedern des Ethikseminars am Kloster Frenswegen verfasst. Bereits 2008 hatte das Forum ein Thesenpapier veröffentlicht: Die damalige Resolution richtete sich an Politiker, Kirchen und Kostenträger im Gesundheitswesen und machte darauf aufmerksam, wie sehr Ärzte und Pflegepersonal im Spannungsfeld zwischen Kostendruck, Personalreduktion und Fürsorge für ihre Patienten stehen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/frenswegener-erklaerung-fordert-ein-achtsames-miteinander-235989.html