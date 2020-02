/ Lesedauer: ca. 4min Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

An diesem Wochenende startet die erste Emlichheimer Messe rund ums Bauen und Wohnen und in Bad Bentheim gibt es das plattdeutsche Theaterstück „Currywost un Kaviar“ zu sehen. Weitere spannende Aktionen finden Sie hier in der Übersicht.