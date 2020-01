/ Lesedauer: ca. 3min Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Die Chansons von Edith Piaf werden an diesem Wochenende bei der Neujahrsgala in Bad Bentheim zu hören sein. Gute Unterhaltung bieten auch ein Blueskonzert in Twist, die Musikakrobaten in Schüttorf oder Komödienaufführungen in Bad Bentheim und Nordhorn.