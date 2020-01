/ Lesedauer: ca. 3min Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Das erste Wochenende im neuen Jahr startet mit einem vielfältigen Freizeitangebot. Unter anderem gibt es in der Dunkelheit einen Rundgang durch Bad Bentheim, die Rocknacht in Schüttorf mit regionalen Bands sowie den Neujahrsempfang in Nordhorn.