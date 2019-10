Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Viel los ist am Wochenende in der Grafschaft und in der Region. Neben schaurigen Geisterstunden auf der Bentheimer Burg und einer Schüttorfer Gruselparty dürfen sich Unternehmungslustige unter anderem auf ein Moonlight-Shopping und viele Konzerte freuen.