Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Passend zur dunklen Jahreszeit kann man sich auf dem Uelser Bronzezeithof gruseln oder im Tierpark Nordhorn genüsslich in die „Tolle Knolle“ beißen. Oder wollt ihr lieber in Klausheide in die Lüfte abheben? Weitere Vorschläge gibt es in der Übersicht.