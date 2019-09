Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Für jeden Geschmack ist etwas dabei: der Vechtehoftag mit Grafschafter Bauernmarkt im Tierpark Nordhorn, das Weltmusikfestival in Bad Bentheim oder der Sponsorenlauf in Neuenhaus – das Wochenende in der Grafschaft und Region wird erneut abwechslungsreich.