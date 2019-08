Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Die Qual der Wahl kann die Grafschafter an diesem Wochenende wieder treffen. Wohin soll es gehen? In der Umgebung gibt es sehr viele Veranstaltungen von Ballooning und Flohmarkt über Fietsenfestival und GN-Familientag bis hin zum Fifa-Turnier in Nordhorn.