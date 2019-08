Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Langweilig wird es in der Grafschaft und Region nicht, denn neben der Greifvogelvorführung in Nordhorn gestalten das Oldtimertreffen in Bad Bentheim, das Volksfest in Veldhausen, der Kunst- und Handwerkermarkt in Uelsen dieses Wochenende wieder bunt.