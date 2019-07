Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Bunt und abwechslungsreich wird das Wochenende in der Grafschaft und der Region. Unter anderem findet in Uelsen der 11. Haus- und Nutztiertag statt, in Lingen ein „Streetfood-Festival“ und in Hengelo wird die größte Hüpfburg Europas aufgebaut.