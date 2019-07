Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Auch an diesem Wochenende bieten Grafschaft und Region viele Veranstaltungen im Freien an, unter anderem das Lust-Food-Truckfestival in Bad Bentheim oder den 27. Musiksommer in Nordhorn. Weitere Veranstaltungen findet ihr hier in der Übersicht.