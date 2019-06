Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

In der Grafschaft und Region nichts los? Von wegen. Auf euch warten viele Veranstaltungen wie das 1. Emlichheimer Open-Air-Festival, der Tandem-Spendenlauf in Nordhorn oder die Märchenstunde in Uelsen. Weitere Wochenendtipps lest ihr in der Übersicht.