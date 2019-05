Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Wer neben der Teilnahme an den Europawahlen noch Zeit hat, kann sich an diesem Wochenende über Berufe bei der Jobmesse in Lingen erkundigen, leckere Köstlichkeiten beim Foodfestival in Almelo testen oder das 6. Grafschafter Open Air in Nordhorn besuchen.