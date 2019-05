Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Für viel Abwechslung in der Grafschaft und Region sorgen an diesem Wochenende verschiedene Aktionen, wie zum Beispiel der Schüttorfer Citylauf, das Frühlingsfest auf der Blanke oder auch das „Fest auf der Grenze“ mit Fußballturnier in Denekamp.