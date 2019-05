Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Das Wochenende in der Grafschaft Bentheim und in der Region steckt voller Abwechslung, was nicht zuletzt am ritterlichen Markttreiben in Bad Bentheim, dem Hundetag im Tierpark und dem auf offener Bühne ausgetragenen „Slam for future“ in Emlichheim liegt.