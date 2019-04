Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Viel zu entdecken gibt es an diesem Wochenende in der Grafschaft und der Region. Mit dabei sind das 20-jährige Bestehen der Alten Weberei in Nordhorn oder die zahlreichen Frühlingsfeste. Weitere Veranstaltungstipps sind hier in der Übersicht aufgelistet.