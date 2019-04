Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Bunt wie die Frühlingsnatur ist das Programm am Wochenende in der Grafschaft. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei, ob beim Frühjahrskonzert in Twist oder dem Familienfest in Veldhausen. Was noch angeboten wird, lest ihr in den Freizeittipps.