Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Einem Bauchredner zuhören, einen Poetry-Slam-Wettkampf oder doch lieber eines der vielen Konzerte besuchen? Am Wochenende wird in der Grafschaft einiges geboten. Zudem wird die Vorweihnachtszeit in Nordhorn, Bad Bentheim und Uelsen eingeläutet.