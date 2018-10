Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Musikdarbietungen in allen Facetten werden am Wochenende angeboten: Diesmal sind auch ein Konzert im Autohaus und ein Mitmachkonzert für Kinder im Angebot. Außerdem gibt es den Uelser Herbstmarkt oder für Naturfreunde einen Ausflug in den Bentheimer Wald.