Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Straßenkulturfest in Nordhorn, Schinkenspe(c)ktakel in Schüttorf oder „Funker Fieldday“ in Esche: Das erste Septemberwochenende ist rappelvoll mit Veranstaltungen in der Grafschaft und der Region. Eine Auswahl davon steht in den GN-Freizeittipps.