Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Auf dem Bronzezeithof in Uelsen wird das Fest der lebendigen Archäologie gefeiert und in Bad Bentheim treffen sich Oldtimerfans: Am Wochenende wird in der Grafschaft und Region viel geboten. Die interessantesten Ausflugsziele stehen in den Freizeittipps.