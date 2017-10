Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Zwei Oktoberfeste, ein Profi-Handballspiel, ein Reitturnier, zahlreiche Konzerte und eine Gruselnacht sind die Höhepunkte des Wochenendes. Was in der Grafschaft Bentheim und den Nachbarregionen los ist, erfahren Sie in unserem Überblick.