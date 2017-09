Freizeittipps: Das ist los am Wochenende

Sicherlich ist das Stadtschützenfest in Bad Bentheim für viele Grafschafter ein gesetzter Termin an diesem Wochenende. Doch auch abseits davon gibt es Konzerte und Sportveranstaltungen wie die Nordhorner Meile am Sonnabend. Mehr im Überblick.