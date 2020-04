/ Lesedauer: ca. 2min Freiwilligen Agentur ruft zu Engagement auf

Die Grafschaft packt an – gemeinsam gegen Corona – so lässt sich kurz zusammenfassen, was die Freiwilligen Agentur befördern will: Verstärktes ehrenamtliches Engagement gerade in der Zeit der Corona-Pandemie. Jeder kann sich einbringen.