Freiwilligen-Agentur bietet 13 Seminare für Ehrenamtliche

Nordhorn. 15 Seiten umfasst das Fortbildungsprogramm für Ehrenamtliche, das die Freiwilligen-Agentur der Grafschaft Bentheim nun vorgestellt hat. 13 Seminare werden in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen angeboten. „Das Programm ist ein Teil der Anerkennungskultur für Engagement“, sagt Vorsitzender Reinhard Jakob. Wer sich ehrenamtlich engagiert, kann an den Seminaren kostenlos teilnehmen.

„Wir haben das Programm optisch verändert. Ein Puzzelteil ist das Elemente, dass sich durch das ganze Heft zieht“, sagt Geschäftsführerin Erika Geerdes. Das Teil solle verdeutlichen, dass die Freiwilligen-Agentur eine Andockstelle für jedermann sei.

Los geht das Programm am 18. September mit der Ausbildung zur ehrenamtlichen DUO Seniorenbegleitung. Bis 20. November lernen die Teilnehmer im Mehrgenerationenhaus Senfkorn in Emlichheim von montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr alles rund um Seniorenbegleitung.

Die innere Einstellung und der Umgang mit Negativem wird am 14. September unter dem Titel Mensch ärgere dich nicht behandelt. Das Seminar soll die Alltagsbewältigung stabilisieren.

Was gilt es rechtlich zu bedenken, wenn ich mich ehrenamtlich engagiere? Dieser und anderen Fragen geht am 15. September das Seminar Ehrenamt und Recht in Nordhorn nach.

Entspannung steht ab 21. September, achtmal auf dem Terminplan bei der Progressiven Muskelentspannung. Technisch interessierte Senioren können sich am 26. September und 13. November durch die Polizeiinspektion zu ehrenamtlichen Wohnsicherheitsberatern Einbruchsschutz ausbilden lassen.

Aktive aus Kirchen, Kommunen, Vereinen oder Initiativen sind die Zielgruppe für das Seminar Mutig im Konflikt. Ab 29. September wird methodisches Handwerkszeug für Konfliktbearbeitung im unmittelbaren Umfeld erarbeitet.

Unter dem Titel Besuchsdienstarbeit – Konzepte und Modelle soll es am 7. Oktober um neue Wege des Besuchdienstes gehen. Von 10 bis 16.30 Uhr wird in Nordhorn getagt.

Für Senioren ab 65 Jahre ist das Angebot Fit im Auto. Am 18. Oktober wird in zwei Sitzungen in der Euregio Verkehrsakademie in Nordhorn über technische Neuerungen und Tipps in schwierigen Verkehrssituationen gesprochen.

Stressmanagement und Übungen zur Entspannungen sind bei der Auszeit zum Auftanken am 3. November geplant. Es sollen eigene Kraftquellen wiederentdeckt werden.

Die Batterien aufladen und sich selbst etwas Gutes tun heißt es auch einen Tag später. Am 4. November ist Wohlfühltag. In vier Workshops geht es um Entspannung, Lebensfreude, Lebensenergie und eine Märchenpause.

Wie setzt man seinen Körper in der Gewaltprävention richtig ein? Die Bedeutung von Körperhaltung und Stimme wird im Workshop Haltung Bitte am 4. November in Nordhorn vermittelt.

Die richtigen Worte in palliativen Situationen finden, dabei soll das Seminar Worte wirken Wunder am 14. November helfen.

Nach Terminabsprache wird zudem ein E-Bike-Sicherheitstraining in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht der Grafschaft Bentheim angeboten.

„Das Sahnehäubchen des Programms ist das Theaterstück Du bist meine Mutter“, sagt Wilfried Delißen, stellvertretender Vorsitzender der Freiwilligen-Agentur. Dies sei die einzige Veranstaltung, für deren Teilnahme auch Ehrenamtler etwas zahlen müssen, nämlich fünf Euro. Tickets gibt es bereits. Das Stück wird am 15. November im Gemeindehaus am Markt in Nordhorn aufgeführt.

Weitere Infos zum Programm aber auch zum Thema Engagement gibt es bei der Freiwilligen-Agentur unter Telefon 05921 8198989.