Freibäder in Nordhorn und Uelsen erweitern Öffnungszeiten

Nordhorn/Uelsen Die Bäderbetriebe Nordhorn/Niedergrafschaft erweitern ihre Öffnungszeiten für das Freibad im Delfinoh in Nordhorn und das Waldbad in Uelsen. In diesem Zusammenhang wird auch auf die ausgeweiteten Hygiene- und Verhaltensregeln aufmerksam gemacht.

So muss in beiden Bädern die Eintrittskarte vorher online unter www.bnn-grafschaft.de gekauft werden. Vor Ort kann keine Eintrittskarte erworben werden. „Eine Ausnahme gibt es im Delfinoh für die Inhaber von Jahreskarten, die den Automaten an der ,alten‘ Freibadkasse nutzen können“, heißt es in der Pressemitteilung. Geldwertkarten könnten zwar aus technischen Gründen nicht genutzt werden, behalten jedoch ihre Gültigkeit für die Zeit nach der Pandemie.

Auch in den Freibädern gibt es einige Regeln:

Besucher sollen sich im Eingangsbereich die Hände desinfizieren

In allen Bereichen gelten die Abstandsregelungen

In geschlossenen Räumen muss ein Mundschutz getragen werden

Nach dem Abscannen des Tickets sollen Schwimmer direkt ins Freibad gehen und sich auf der Liegewiese einen Platz mit genügend Abstand zum Nachbarn suchen

Im Schwimmbecken sollen Besucher nach Bereichen Ausschau halten, die nicht so stark frequentiert sind

Bei der Nutzung der Sanitär- und Umkleideräume müssen die Hinweise auf den Schildern beachtet werden

Die Abstandsregelungen gelten in Nordhorn auch bei dem Kiosk, in Uelsen bleibt der Kiosk vorerst geschlossen. „Es wird aber daran gearbeitet, dass es bald eine Perspektive für Eis, Getränke und andere Leckereien gibt“, heißt es dazu.

Bei Fragen stehe das Personal zur Verfügung. „Bitte achtet auf Euch und andere Badegäste. Nur gemeinsam können wir Infektionen vermeiden“, heißt es in der Pressemitteilung.

Öffnungszeiten

Ab Samstag ist das Delfinoh zusätzlich täglich von 12 bis 19 Uhr für den allgemeinen Badebetrieb geöffnet. Das Frühschwimmen findet weiterhin werktags von 6.30 bis 9.30 Uhr und am Wochenende von 8 bis 11 Uhr statt.

Ab Samstag öffnen das Waldbad Uelsen für den öffentlichen Badebetrieb. Das Freibad hat ab dem 13. Juni täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Das bisherige Frühschwimmen von 6.30 bis 9.30 Uhr muss ab Samstag entfallen. Stammgäste am Morgen haben jedoch die Möglichkeit, abends in der Zeit von 17 bis 19 Uhr mit dem Abendschwimmertarif (3 Euro für Erwachsene/ 2 Euro für Kinder) im Freibad zu schwimmen.