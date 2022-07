Frauen in der Politik: Stühle-Aktion in Uelsen und Nordhorn

In der Vergangenheit wurden im Rahmen des regionalen Bündnisses „50:50 - Mehr Frauen in die Politik“ im Emsland und im Landkreis Osnabrück bereits Aktionen durchgeführt, um auf die Unterrepräsentanz von Frauen in der Kommunalpolitik aufmerksam zu machen. Diese sollen nun auch in der Grafschaft stattfinden.

Farbige Stühle

Im Rahmen des „Aktionsprogramms Kommune - Frauen in die Politik“ wird die Stühleaktion übernommen und vorerst an zwei Terminen in der Grafschaft Bentheim veranstaltet. Mit diesen Aktionen soll anhand von Stühlen in der Zahl der Mandatsträger:innen der jeweiligen Kommune der Anteil von Frauen und Männern im Rat visualisiert werden. Die Stühle, die von Frauen besetzt sind, sind magentafarben, die Stühle, die ein Mann innehat, sind blau. So soll Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt werden und die Passant:innen sollen zum Thema ins Gespräch kommen.

Am 07. August 2022 organisiert die Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Uelsen, Anke Bartels, mit ihren Ratsfrauen die Aktion auf dem Kunst- und Handwerkermarkt in Uelsen. Ein weiteres Mal findet die Aktion am 20. August 2022 auf dem Nordhorner Wochenmarkt statt. Hier wird sie von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Nordhorn, Anja Milewski, und den Politikerinnen aus dem Nordhorner Stadtrat organisiert.

Bündnis zur Gleichstellung der Frau

Das Bündnis „50:50 - Mehr Frauen in die Politik“ wurde im Jahr 2019 für die Region Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim ins Leben gerufen. Es besteht aus verschiedenen Bündnispartner:innen aus Landkreisen, Kommunen, Verbänden und Bildungshäusern. Mit verschiedenen Aktionen sollen mehr Frauen in die Kommunalpolitik gebracht werden. Dieses Ziel verfolgt auch das „Aktionsprogramm Kommune - Frauen in die Politik“. Dieses bundesweite vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderte Aktionsprogramm, wird von der EAF Berlin (Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft e.V.) in Kooperation mit dem Deutschen LandFrauenverband e.V. durchgeführt. Es läuft bis Sommer 2023. Nach der erfolgreichen Bewerbung der Region Landkreis Grafschaft Bentheim, Emsland und Osnabrück wurde sie als einzige Region Niedersachsens ins Programm aufgenommen. Mentees, an Kommunalpolitik interessierte Frauen, werden durch ihre erfahrenen Mentor:innen betreut und vernetzt. Zudem gibt es verschiedene Veranstaltungen zur Information.