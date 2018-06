Empfehlung - „Frau Präses“ folgt auf „Herrn Präses“

Nordhorn Neuwahlen standen im Zentrum der Synode der Grafschafter Reformierten am Sonnabend im Kloster Frenswegen. Das komplette Leitungsgremium der Synode, das die Reformierten Moderamen nennen, war neu zu wählen, darunter auch der Nachfolger des seit acht Jahren amtierenden Präses Nordholt. Des Weiteren waren in insgesamt 23 Wahlvorgängen Vertreter für die Gesamtsynode sowie Beauftragte und Ausschussmitglieder in den verschiedenen Arbeitsbereichen der Synode zu wählen oder zu berufen.(...)