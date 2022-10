Fraktionschef Bartsch wirbt in Nordhorn für die Linkspartei

© Hille, Henrik

Wahlkampfendspurt am Markttag auf dem Blankeplatz. Vier Tage vor der Landtagswahl bekommt die Linke in Nordhorn Unterstützung Dietmar Bartsch, dem Co-Vorsitzenden der Linksfraktion im Bundestag. Dabei übergab Bartsch (Mitte) gemeinsam mit dem Kreisvorsitzenden der Linkspartei Florian Pfundheller (Zweiter von links) und Vorstandsmitglied Andreas Mersmann (rechts) einen Einkaufskorb voller Lebensmittelspenden an den Vorsitzenden der Nordhorner Tafel, Wolfgang Vox (links).Foto: Hille