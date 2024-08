/ Lesedauer: ca. 1min Meinung Frage der Woche: Sollte Kirschlorbeer verboten werden?

Ab dem 1. September ist der Verkauf, das Verschenken und die Einfuhr von Kirschlorbeer in der Schweiz verboten. Auch in der Grafschaft findet man die Pflanze, die als invasiv gilt, für Insekten weitgehend wertlos und darüber hinaus giftig ist, in vielen Gärten.