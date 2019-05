Fotopreis der Sparkassenstiftung: Einsendungen bis 30. Juni

„Wir in der Grafschaft Bentheim“: So lautet in diesem Jahr das Motto des Fotopreises der Grafschafter Sparkassenstiftung, der sich zum 17. Mal an alle (Hobby-)Fotografen im Landkreis Grafschaft Bentheim und Umgebung richtet.