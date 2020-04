Fotokünstler können sich um Preis bewerben

Nordhorn „Jahreszeiten in der Grafschaft Bentheim“: So lautet in diesem Jahr das Motto des Fotopreises der Grafschafter Sparkassenstiftung, der sich zum 18. Mal an alle (Hobby-)Fotografen in der rafschaft Bentheim und Umgebung richtet. Es werden Fotomotive gesucht, die unsere Grafschaft gekonnt in Szene setzen. Beispiele sind Aufnahmen von Landschaften, Tieren, Menschen oder Bauwerken. „Das aktuelle Motto bietet einen breiten Handlungsspielraum. Der Fantasie der Fotografen sind kaum Grenzen gesetzt“, berichtet Lars Klukkert von der Grafschafter Sparkassenstiftung. Auf die Gewinner warten insgesamt 3000 Euro Preisgeld – jeweils 1500 Euro im Erwachsenen- und Jugendwettbewerb.

Teilnahmeunterlagen können unter fotopreis@sparkasse-nordhorn.de angefordert werden oder sind abrufbar unter www.sparkassenordhorn.de/fotopreis. Pro Fotograf können diesmal bis zu vier Motive online oder als entwickelte Fotografie eingereicht werden. Zum ersten Mal kann auch eine Serie oder eine Collage am Wettbewerb teilnehmen. In diesem Fall müssen nicht alle vier Jahreszeiten enthalten sein. Die Fotos dürfen also auch nur aus einer Jahreszeit stammen. Weitere Informationen gibt es unter www.sparkasse-nordhorn.de/fotopreis oder unter www.grafschafter-sparkassenstiftung.de. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2020. Eine faire Beurteilung der eingereichten Fotografien ist durch die bewährte Anonymisierung aller Einsendungen gewährleistet.