Empfehlung - Fotografen gewinnen Wettbewerb mit Ferkel und Gänsemarsch

Nordhorn Pferde laufen durch dicken Nebel über eine violett getränkte Wiese. Ein kleines Ferkel sonnt sich zufrieden in den Sonnenstrahlen, die in den dunklen Stall fallen. Rinder stehen aufgereiht wie bei einem Mannschaftsfoto und blicken neugierig in die Kamera. Sie alle sind Nutztiere der Grafschaft Bentheim und zieren Wettbewerbsmotive, die mit Preisgeldern prämiert wurden. Sechs Preise gab es eigentlich zu vergeben – drei für die Erwachsenen, drei für die Jugend. Am Ende überzeugten aber ganze acht Aufnahmen die Wettbewerbsjury aus Profifotografen, Grafikern und Stiftungsmitarbeitern. „Das ist teuer geworden“, scherzte Hubert Winter, Vorsitzender der Grafschafter Sparkassenstiftung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/fotografen-gewinnen-wettbewerb-mit-ferkel-und-gaensemarsch-246643.html