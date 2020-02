Empfehlung - Fördermittel für Denkmalschutz beantragen

Berlin Die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Ridder ruft Kirchen, Stiftungen, Vereine und Privatpersonen in der Grafschaft Bentheim und im Emsland auf, sich um Fördermittel für den Erhalt kultureller Baudenkmäler aus dem neuen Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes zu bewerben. Bis zum 28. Februar 2020 müssen die Anträge an die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) eingegangen sein. Insgesamt stellt die Bundesregierung 30 Millionen Euro bereit, die in diesem Jahr abgerufen werden können.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/foerdermittel-fuer-denkmalschutz-beantragen-343845.html