Fleißige Helfer holen Weihnachtsbäume ab

Zahlreiche Ehrenamtliche waren am Sonnabend in der Grafschaft im Einsatz, um ausrangierte Weihnachtsbäume abzuholen und zu entsorgen. Wir haben Arne Hüsemann vom Technischen Hilfswerk begleitet, der mit seinen Mitstreitern in Nordhorn unterwegs war.