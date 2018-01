Empfehlung - Fleischatlas fordert massives Reduzieren der Viehbestände

ow/kna Nordhorn. Zahlreiche Viehbestände in Deutschland müssen nach Einschätzung von Umwelt-Experten massiv reduziert werden. Ein zentrales Problem der industriellen Tierhaltung sei die Güllebelastung der Böden und des Grundwassers, schreiben die Heinrich-Böll-Stiftung und der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in ihrem am Mittwoch in Berlin veröffentlichten „Fleischatlas 2018“. Angesichts dieser Umweltbelastung dürfe der EU-Richtwert für Ökologischen Landbau von zwei Großvieheinheiten pro Hektar – zwei Rinder oder zehn schlachtreife Schweine oder 666.6 Masthähnchen – nicht überschritten werden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/fleischatlas-fordert-massives-reduzieren-der-viehbestaende-221376.html