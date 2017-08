Fipronil: Tiere aus zwei Betrieben zur Schlachtung gegangen

gn Nordhorn. Aus zwei der insgesamt drei Grafschafter Legehennenbetriebe, die wegen Fipronil-Belastung in den Eiern gesperrt werden mussten, sind die Tiere am Mittwoch zur Schlachtung gegangen. Wie der Landkreis am Donnerstag mitteilte, ist bei dem dritten Betrieb der Abgang der Legehennen zur Schlachtung in Planung und wird zeitnah erfolgen. Insgesamt werden damit 100.000 Tiere aus zwei Ställen in Nordhorn und einem Betrieb in der Niedergrafschaft dem Schlachthof zugeführt, wo sie nach ihrer Tötung an Futtermittel- oder Lebensmittelhersteller weiter verkauft könnten.

Den gesperrten Grafschafter Betrieben war nach einer „Schlachtgeflügellebenduntersuchung“, nach der das Geflügelfleisch nachweislich frei von dem Insektizid Fipronil ist, vom Veterinäramt des Landkreises eine Genehmigung zur Tötung ausgestellt worden.