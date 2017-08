Empfehlung - Fipronil in Eiern aus drei Grafschafter Ställen nachgewiesen

Hannover/Nordhorn. Wie Dr. Hermann Kramer, Leiter der Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz beim Landkreis Grafschaft Bentheim, auf Anfrage der GN bestätigte, wurde in den Proben von Eiern und frühtoten Tieren aus einem weiteren Nordhorner und einem Niedergrafschafter Betrieb das verbotenen Insektizid Fipronil nachwiesen. Die Proben waren am Mittwoch zur Analyse an das Landesamt für Verbraucherschutz nach Hannover geschickt worden, nachdem die beiden Betriebe mit jeweils 40.000 und 20.000 Legehennen in einer Schnellwarnmeldung aus den Niederlanden unter mehreren Verdachtsfällen aufgelistet und vorsorglich bereits gesperrt worden waren. In den Ställen war ohne Wissen der Landwirte ein Desinfektionsmittel eingesetzt worden, dem vermutlich von einer Firma in den Niederlanden das verbotenen Insektizid Fipronil beigemischt wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/fipronil-in-eiern-aus-drei-grafschafter-staellen-nachgewiesen-202434.html