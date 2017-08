Empfehlung - Fipronil: Drei Eier-Betriebe in der Grafschaft gesperrt

Hannover/Nordhorn. Nachdem heute mittag das Niedersächsische Landwirtschaftsministerium berichtete, dass ein mit dem verbotenen Stoff versetztes Anti-Läusemittel Fipronil auch in Niedersachsen bei der Desinfektion von Ställen mit Legehennen eingesetzt worden ist, bestätigte das Kreisveterinäramt des Landkreises Grafschaft Bentheim auf GN-Anfrage drei Fälle in der Grafschaft. Wie Dr. Hermann Kramer, Leiter der Abteilung Veterinärwesen und Verbraucherschutz, berichtete, wurden zwei Betriebe in Nordhorn sowie ein Betrieb in der Niedergrafschaft geschlossen. Auslöser sei eine Schnellwarnmeldung aus den Niederlanden mit fünf Verdachtsfällen von Betrieben gewesen, von denen das gesundheitsschädliche Desinfektionsmittel DEGA 16 bezogen wurden bzw. zum Einsatz gekommen sein soll. Auch ein Betrieb im Emsland ist betroffen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/fipronil-drei-eier-betriebe-in-der-grafschaft-gesperrt-202312.html