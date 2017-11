Finanzminister Hilbers will Schulden abbauen

Beitragsfreie Kitas, Tausende Stellen im öffentlichen Dienst und eine Milliarde Euro für Digitalisierung: Die Wunschliste an Niedersachsens neuen Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) ist lang. Er will alles erfüllen – und in den Schuldenabbau einsteigen.