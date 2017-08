Fietsenfestival: „Unbezahlbare Werbung für die Grafschaft“

gn Nordhorn. „Richtig ist: Der Regen hat am Samstag sicherlich eine Reihe von Interessierten vom Besuch abgehalten. Richtig ist aber vor allem: Das ,Fietsenfestival‘ war ein Erfolg“, so das Fazit von Landrat Friedrich Kethorn. Trotz des Regens am Sonnabend fanden vor allem am Nachmittag und Abend 3500 bis 4000 Besucher den Weg zum Kloster Frenswegen und am Sonntag waren es etwa 7500. Insgesamt zog die Veranstaltung damit über 10.000 Menschen an. „Die Reaktionen der Gäste, darunter auch einige, die aus Osnabrück, Münster, dem Ruhrgebiet oder aus Cloppenburg kamen, waren zu mehr als 95 Prozent positiv“, erklärt Kethorn.

Ein umfangreiches, ansprechendes und vielfältiges Programm mit einer ausgewogenen Beimischung von Gastronomie, Musik und Kinderunterhaltung – so lautete ein von vielen Seiten an die Organisatoren herangetragenes Lob. „Schon im Vorfeld des Festivals erreichten den ,Grafschaft Bentheim Tourismus (GBT)‘ aufgrund der Werbung viele Anfragen von außerhalb. Das ,Fietsenfestival‘ ist eine unbezahlbare Werbung für die Grafschaft“, betont der GBT-Vorsitzende Dr. Michael Kiehl. Bereits die Premiere sei überregional wahrgenommen worden, wie unter anderem ein Vorabbericht im NDR-Fernsehen belege.

In einer mehrstündigen Besprechung analysierte das Organisationsteam unter Berücksichtigung von Reaktionen und Rückmeldungen von Ausstellern und Gästen die Veranstaltung. Von einzelnen Angeboten wie der Fahrrad-Waschanlage oder dem KMX-Parcours bis hin zur Parkplatzsituation, Standorten und Programmzeiten wurde alles bewertet, schließlich war es die erste Veranstaltung dieser Art.

„Das Konzept ist sehr gut, in einzelnen Bereichen muss im Wiederholungsfall an ein paar Schrauben gedreht werden“, erläutert Landrat Kethorn. Der Sonnabendvormittag sei eine schwierige Phase, in Sachen Beschilderung ließe sich noch manches machen, vielleicht auch in einer besseren Verbindung der einzelnen Bereiche. Die Gesamtbilanz schmälere das aber nicht: Die Mischung aus Information, Service, Aktionen, Musik, Essen und Kinderunterhaltung passe jedoch hervorragend zu dem sympathischen Begriff Festival.

„Die Grafschaft hat sich gut nach innen wie außen dargestellt. Das ,Fietsenfestival‘ hat eine Fortsetzung verdient. Ich denke, eine solche Veranstaltung darf im Abstand von zwei Jahren stattfinden“, signalisiert Landrat Kethorn. Der Aufschlag sei vonseiten des Landkreises und des GBT gemacht, zukünftig könnte die Organisation und Durchführung aber an externe Dienstleister vergeben werden.

1. Grafschafter Fietsenfestival in Nordhorn Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Um die Themen Sicherheit und E-Bikes ging es beim ersten Fietsenfestival am Kloster Frenswegen in Nordhorn.