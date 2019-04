Fietsenbus nimmt ab Sonnabend wieder seine Touren auf

Nordhorn Der Fietsenbus-Fahrplan ist erst einmal gültig bis zur Aufnahme des Schienenpersonenverkehrs zwischen Neuenhaus und Bad Bentheim in diesem Sommer.

Bis zum Ende der Osterferien am 23. April fährt der Bus der Linie 100 jeden Tag von Bad Bentheim über Nordhorn, Neuenhaus und Uelsen nach Emlichheim und zurück. Auch in den niedersächsischen Sommerferien (4. Juli bis 14. August) und in den Herbstferien (3. Oktober bis 18. Oktober) verkehrt der Fietsenbus täglich. Außerhalb der Ferien hängt der Anhänger nun bis zum 31. Oktober an Sonnabenden, Sonn- und Feiertagen am Linienbus. Zusätzlich ist er am 31. Mai sowie am 11. Juni im Einsatz.

Ab dem 6. April startet zudem der Fietsenbus-Anhänger der Linie 161. Die Linie 161 verbindet Nordhorn, Wietmarschen und Lingen von West nach Ost beziehungsweise umgekehrt im Zweistundentakt. Auf der Linie 161 fährt der Fietsenbus vom 6. April bis zum 31. Oktober nur an Wochenenden und Feiertagen.

Die Radler können auf beiden Linien an jeder Haltestelle zusteigen und zahlen nur den entsprechenden Tarif. Die Radmitnahme kostet pauschal 1,10 Euro. Aussteigen kann man ebenfalls an jeder Haltestelle, das Rad vom Hänger nehmen und dann die Radtour durch die Region fortsetzen. Der Fietsenbus-Anhänger bietet Platz für 15 Fahrräder. Auf der Linie 100 sind die Fietsenbus-Anhänger „niederflurig“ ausgestattet, sodass auch E-Bikes problemlos verladen werden können.

Alle Abfahrtszeiten und Haltestellen des Fietsenbusses sind im Internet einsehbar auf der Seite www.fietsenbus.de und können dort auch heruntergeladen werden.