/ Lesedauer: ca. 2min Feuerwehren wollen dank Vorkehrungen einsatzfähig bleiben

Die Feuerwehren in der Grafschaft Bentheim treffen wie auch die Polizei Vorkehrungen, um trotz Corona-Ausbreitung weiter einsatzfähig zu bleiben. Auch das Technische Hilfswerk (THW) in Nordhorn steht in Bereitschaft.