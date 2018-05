Empfehlung - Festnahmen am Grenzübergang in Gildehaus

Gildehaus. Sieben Stunden lang haben Polizisten und Zöllner am Donnerstag den Einreiseverkehr auf der Autobahn 30 über den Rastplatz am Grenzübergang Bentheimer Wald geleitet. Ziel der Beamten waren mutmaßliche Drogenschmuggler und Menschen-Schleuser. „Wir gucken wir uns die Verkehrsteilnehmer und die Autos ganz genau an“, berichtet Nadine Kluge Gorning von der Polizeidirektion Osnabrück. In einem Mietwagen fanden die Beamten am Donnerstagmittag verstecktes Marihuana. Die Insassen des Autos wurden in Handschellen abgeführt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/festnahmen-am-grenzuebergang-in-gildehaus-236404.html