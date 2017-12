Empfehlung - Fest vorbei: Das Shoppen geht in Nordhorn weiter

Nordhorn. Kaum noch freie Parkplätze sind bei „Media Markt“ und „XXXLutz“ an der Denekamper Straße zu finden. Vor allem die Rabattaktionen ziehen die Kunden in Scharen an. Sabine und Thorsten vom Felde sind eigens aus Gronau gekommen, um nach einer neuen Couch zu suchen. „Das Modell unserer Wahl ist derzeit um 30 Prozent reduziert. Da fiel die Entscheidung leicht, ein Stück weiter zu fahren“, sagt der Gronauer. „Ein verspätetes Weihnachtsgeschenk ist die neue Couch aber nicht. Wir haben schon seit Monaten nach einem neuen Sofa gesucht. Dass wir es heute hier gefunden haben, ist reiner Zufall“, erklärt seine Frau.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/fest-vorbei-das-shoppen-geht-in-nordhorn-weiter-219754.html