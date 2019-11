Empfehlung - Fest verwurzelt: Sparkassen-Festakt zum 150-Jährigen

Nordhorn Mit rund 300 Gästen hat die Kreissparkasse am Mittwochabend anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens einen Blick auf die Zeit „von der Gründung bis heute“ geworfen. Vorstand Hubert Winter stellte in der Alten Weberei die Leistung seiner Mitarbeiter in den Vordergrund. Aus seiner Sicht war das Jahr, in dem die Sparkasse an die 30 Veranstaltungen gefördert, inszeniert und durchgeführt hat, vor allem vom großen sozialen Engagent der Belegschaft geprägt: Etwa 300 „Sparkassler“ stellten sich vielfach in den Dienst der Allgemeinheit und leisteten an die 1200 Stunden ehrenamtlicher Arbeit. Für Winter ein Beweis dafür, dass der Leitspruch „Wir für die Grafschaft“ zu „gelebter Realität“ wurde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/fest-verwurzelt-sparkassen-festakt-zum-150-jaehrigen-331979.html