Empfehlung - Ferkelkastration: Große Debatte um den kleinen Schnitt

Quendorf Es dauert nur rund 15 Sekunden. Das Ferkel liegt kopfüber auf der linken Hand von Dietmar Woltmann. Die Hoden sind unter der Haut gut sichtbar. Mit der rechten Hand setzt er mit dem Skalpell einen wenige Zentimeter großen, waagerechten Schnitt. Kurz zuvor hat er dem Tier mit der Spritze ein Schmerzmittel injiziert. Dann legt er das Messer zur Seite, trennt mit einem Ruck die Samenstränge durch und entfernt die Hoden. Das Skalpell benutzt er dafür nicht. „Die Infektionsgefahr ist größer, wenn ich innen schneide“, erklärt der Landwirt. Gleich danach setzt er das Ferkel zurück in eine Kiste. Von dort aus geht es kurze Zeit später wieder zur Mutter. „Das Ferkel fängt dann in der Regel sofort wieder an zu saugen“, sagt Dietmar Woltmann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/ferkelkastration-grosse-debatte-um-den-kleinen-schnitt-265917.html