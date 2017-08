Ferientage sind für Grafschafter Lehrer keine freien Tage

Das Schuljahr hat in der Grafschaft am Donnerstag begonnen. Verwaist waren die Schulgebäude aber auch während der Ferien nicht. Damit Unterricht, Projekte und Ausflüge reibungslos funktionieren, sind Schulleiter und Lehrer seit Wochen am Planen.