/ Lesedauer: ca. 1min Frage der Woche Feiern Sie in diesem Jahr Karneval?

„Blanke Helau“ heißt es am Sonntag ab 14.11 Uhr wieder, wenn die Karnevalisten mit ihren bunten Wagen durch die Straßen ziehen. Auch andernorts wird heißt es spätestens am Montag Helau oder Alaaf. Feiern Sie Karneval in diesem Jahr?